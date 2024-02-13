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Бывший зять Мишустина стал «грибным королем» России

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  • 13.02.2024, 10:49
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Бывший зять Мишустина стал «грибным королем» России

После того, как премьер РФ обнулил для этой отрасли налог на прибыль.

Предприниматель Александр Удодов, который долгое время был женат на сестре премьер-министр РФ Михаила Мишустина, в прошлом году получил контроль над тульской грибной фермой «Агрогриб» и стал крупнейшим производителем грибов в России, выяснил The Bell.

До сделки, состоявшейся в сентябре 2023 года, у Удодова, который владеет девелоперским холдингом «Афорра девелопмент», уже был грибной бизнес — открытая в 2017-м ферма в Курской области под названием «Грибная радуга». После покупки «Агрогриба» под контролем Удодова оказалось производство более 45 тыс. тонн грибов в год.

Для сравнения: ближайший конкурент, компания «Воронежский шампиньон», производит около 24 тыс. тонн в год, а общие мощности российских производств составляли на конец 2022 года 128 тыс. тонн.

Удодов получил контроль над «Агрогрибом» через топ-менеджеров своей компании и близких бизнесменов. В частности, 30% компании получил гендиректор и миноритарный партнер Удодова по «Грибной радуге» Олег Логвинов. Еще 35% перешли к генидректору «Афорра девелопмент» Удодова Екатерине Галаниной. Оставшиеся 35% записаны на бывшего гендиректора «Афорры» Антона Гончарова.

В ноябре 2020 года премьер Мишустин подписал постановление, признающее грибы сельхозпродукцией. Для отрасли это означало снижение ставки налога на прибыль до 0%. Удодов на тот момент уже развивал грибной бизнес и еще был женат на сестре Мишустина Наталье Стениной. На развод пара подала 18 декабря 2020 года — через месяц после подписания постановления о грибах и через несколько дней после выхода расследования, в котором говорилось, что Удодов мог быть причастен к крупнейшему хищению НДС в России.

После подписания постановления выручка «Грибной радуги» выросла с 2,58 млрд руб. в 2020 году до 3,7 млрд руб. в 2021-м и 4,62 млрд руб. в 2022-м. Впервые компания вышла в плюс через год после обнуления налога на прибыль и заработала 429 млн руб. В то же время объем производства компании вырос с 20,2 тыс. тонн в 2020 году до 32 тыс. тонн в 2022-м.

Весной 2023 года «Грибная радуга» также приобрела 33% в производителе мицелия (материал для выращивания грибов) «Сантана» для обеспечения роста производства до 80 тыс. грибов в год.

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