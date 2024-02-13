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Филипп Киркоров приехал в «ДНР»

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  • 13.02.2024, 11:20
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Филипп Киркоров приехал в «ДНР»

В качестве наказания за участие в «голой вечеринке».

Филипп Киркоров приехал в «ДНР» после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор».

Об этом сообщает Brief.

Ранее российские СМИ сообщали, что певец-путинист вынужден будет отправиться на оккупированный Донбасс с концертом в качестве наказания за участие в «голой вечеринке».

По некоторым данным, он планирует выступить с концертом и, возможно, встретиться с российскими оккупантами, которые проходят лечение в одном из госпиталей региона.

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