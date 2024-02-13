Киркоров в кожаной «косухе» спел и сплясал для оккупантов в «ДНР» 6 13.02.2024, 12:47

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И рассказал им про папу Бедроса.

Российский певец-путинст Филипп Киркоров выступил перед ранеными оккупантами в «ДНР».

Скандальный артист посетил городскую больницу №2 в оккупированной Горловке, сообщают российские СМИ.

«У меня есть моя страна, моя родина. Я уезжать никуда не собираюсь, я живу здесь. Жил и буду жить. У меня здесь дом, дети, Бедрос — папа мой», — заявил певец раненым российским оккупантам.

Напомним, российских артистов начали «отменять» после участия в «Голой вечеринке» Насти Ивлеевой. Киркорова и Лолиту заменили другими артистами на новогоднем концерте «Зимнее Show» в Подмосковье. Киркорова также вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все», вместо него сняли актера Никиту Кологривого. Также музыканты записали публичные извинения за участие в вечеринке.