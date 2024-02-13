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Захарова устроила истерику из-за конфискации российских активов на Западе

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  • 13.02.2024, 13:36
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Захарова устроила истерику из-за конфискации российских активов на Западе
Мария Захарова

МИД РФ отреагировал на принятие нового закона ЕС.

Вот вторник, 13 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на принятие в ЕС закона о конфискации сверхприбылей, полученных на замороженных активах центрального банка РФ.

Об этом сообщает ВВС.

По мнению Захаровой, «это воровство» и «присвоение себе того, что тебе не принадлежит».

Представительница российского МИД пригрозила, что ответные меры будут «крайне жесткими», не уточнив, какие именно действия собирается предпринять Москва.

«Учитывая, что наша страна квалифицировала это как воровство, отношение будет как к ворам», — сказала она.

В понедельник, 12 февраля, Совет Евросоюза утвердил постановление, которое позволяет использовать прибыль от замороженных активов РФ для Украины.

29 января послы Евросоюза согласовали предложение использовать прибыль от замороженных на территории ЕС российских активов для поддержки восстановления Украины.

23 января высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение об использовании заблокированных российских активов будет принято до следующего заседания Совета ЕС по иностранным делам, то есть до 18 марта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контуры решений, необходимых для передачи Украине замороженных российских активов, уже готовят.

Он призвал передать Украине замороженные российские активы за рубежом, сумма которых составляет около 300 миллиардов долларов.

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