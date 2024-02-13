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Лукашенко открыл учебник по философии: «Это кошмар!»

31
  • 13.02.2024, 14:50
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Лукашенко открыл учебник по философии: «Это кошмар!»

Диктатор ничего не понял из написанного.

Диктатор Александр Лукашенко назвал кошмаром учебник по философии и косвенно признал, что его желание «встряхнуть вузы» связано с учебой сына Николая, который является студентом БГУ.

Говоря о недостатках белорусского высшего образования на сегодняшнем совете ректоров, Лукашенко признался, что открыл учебник по «своему» профилю, философии, и увидел там кошмар.

«Учебники катастрофа! Совершенно случайно вчера – я же опять обучаюсь в силу семейного положения – приносит учебник, смотрю. Ну, думаю, дай по своему профилю посмотрю философию. Слушайте, какой кошмар! Это такого кошмара (я не хочу фамилии даже называть, некоторые известны) я не видел. И там ректор нашей академии его назову в первых строчках, что они написали?! Это ужас! Советские учебники давали четкие, структурированные ответы на все вопросы. А там такой хлам, ни один студент это не выучит. Но, это если с философским уклоном и профилем. Это кошмар! И я из года в год говорю школьные здесь учебники приведите в порядок. Напишите нормальным языком», – сказал он.

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