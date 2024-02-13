В России «напали» на Сашу Грей 1 13.02.2024, 15:15

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Перед этим чиновники управления образования увидели в ней Снегурочку.

Администрация одного из сел в Челябинской области РФ разместила возле местного управления образования граффити с известной актрисой фильмов для взрослых Сашей Грей.

Об этом рассказали в Telegram-канале ЧТД, опубликовав соответствующее фото.

Как сообщается, речь идет о Саше Грей, которую решили нарисовать в образе Снегурочки.

Когда же выяснилось, что на граффити изображена звезда фильмов 18+, россияне не придумали ничего лучше, чем просто выломать доску с ее лицом, оставив на ее месте дыру.

Кем именно теперь собираются заменить Сашу Грей, пока не известно.

«Не смотрит никто такое «искусство». Ни мы, ни сотрудники культуры, ни даже депутаты. Все даже подумать не могли, когда выбирали картинку», — попытались оправдаться российские чиновники.

Символично также и то, что из-за щелей между досками забора с граффити создается впечатление, что Снегурочка находится за решеткой, что в современных российских реалиях, скорее всего, уже никого бы не удивило.