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Лукашенко до сих пор напуган студенческими протестами

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  • 13.02.2024, 18:41
  • 4,220
Лукашенко до сих пор напуган студенческими протестами

О своих страхах он рассказал ректорам вузов.

Лукашенко на совещании с ректорами вузов вспомнил студенческие протесты в 2020 году:

— Это ваших студентов, одурманенных западными ценностями, мы видели на площадях в 2020-м. И многие «смыслы», которые их вывели на улицу, были заложены, к сожалению, в ваших аудиториях.

Отметим, студенты активно участвовали в белорусской революции. Во многих вузах Минска проходили забастовки.

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