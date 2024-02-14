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США отвергли предложение Путина заморозить конфликт в Украине

  • 14.02.2024, 5:07
США отвергли предложение Путина заморозить конфликт в Украине

Правитель РФ отправлял сигналы в Вашингтон.

Американские власти отказались обсуждать предложение российского президента Владимира Путина о заморозке конфликта и прекращении огня в Украине, которое российский президент передавал в Вашингтон через посредников. Об этом Reuters рассказали три российских источника, знакомых с обсуждениями предложения.

По данным собеседников агентства, Путин отправлял сигналы в Вашингтон в 2023 году как публично, так и в приватных сообщениях через посредников, в том числе через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке. Он был готов заморозить конфликт на текущих позициях, но не хотел отказываться от оккупированных территорий Украины, контролируемых российскими военными.

«Контакты с американцами не привели ни к чему», — рассказал агентству Reuters высокопоставленный российский источник, знакомый с ходом обсуждений в конце 2023 и начале 2024 года.

Еще один источник также сообщил Reuters, что американцы сообщили Москве через посредников, что не будут обсуждать возможное перемирие без участия Украины, и поэтому контакты ни к чему не привели.

Третий источник, знакомый с обсуждениями, сказал: «С американцами все провалилось». Он отметил, что США отказались оказывать давление на Украину.

По словам всех трех источников, сигнал Путина был передан в Вашингтон, где его обсудили высокопоставленные американские чиновники, включая советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, директора Центрального разведывательного управления Билла Бернса и госсекретаря США Энтони Блинкена. В Москве рассчитывали, что Салливан поговорит с советником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым и обозначит следующие шаги на пути к прекращению огня. Однако в январе Салливан сказал Ушакову, что Вашингтон не готов говорить об этом без Украины. Американский чиновник, беседовавший с Reuters, отказался подтверждать факт такого разговора и приводить подробности контактов с Москвой.

«Путин сказал: «Я знал, что они ничего не сделают», — отметил российский источник Reuters. По словам собеседников агентства, Кремль не видит смысла в дальнейших контактах с США по этому вопросу, поэтому война будет продолжаться.

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