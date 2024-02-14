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Минобразования предложило принимать россиян в белорусские вузы бесплатно

  • 14.02.2024, 10:49
Минобразования предложило принимать россиян в белорусские вузы бесплатно

Но есть нюанс.

Министр образования Андрей Иванец, выступая на встрече Александра Лукашенко с членами Республиканского совета ректоров вузов 13 февраля, рассказал о привлечении в белорусские вузы абитуриентов из России. Сообщил, что обучение россиян предусмотрено за счет бюджета. Однако с одним последующим обязательством, пишет БелТА.

«С этого года предусмотрен прием российских абитуриентов по результатам ЕГЭ за счет бюджета с последующим распределением на наши предприятия, – рассказал Иванец. – Если мы сегодня примем таких студентов, они обязаны будут отработать, как и наши бюджетники, на наших предприятиях. Планируем принять порядка тысячи россиян. В основном это востребованные специальности – будущие инженеры, педагоги, работники сельскохозяйственного профиля».

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