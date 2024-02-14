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Путин подписал закон о конфискации имущества у россиян

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  • 14.02.2024, 11:43
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Путин подписал закон о конфискации имущества у россиян

За «фейки» об армии.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий конфисковывать имущество у россиян, осужденных по статье о распространении «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Закон вносит изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ и расширяет список преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества. В их числе:

публичные призывы к экстремизму (ст. 280);

публичные призывы к действиям, направленным на нарушение целостности РФ (ст. 280.1);

дискредитация армии (ст. 280.3);

публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности РФ (ст. 280.4);

призывы к санкциям (ст. 284.2);

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов (ст. 284.3);

реабилитация нацизма (ст. 354.1).

Закон предусматривает конфискацию денег, ценностей или иного имущества, которые были получены в результате совершения указанных преступлений или использованы для деятельности, направленной против безопасности России.

Госдума приняла закон в конце января, а 7 февраля его одобрил Совет Федерации. Первый зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев подчеркнул, что конфискация является мерой, направленной на предотвращение совершения преступлений и «профилактическое воздействие» на граждан. Конфисковать имущество и ценности планируется у тех, кто виновен «в совершении преступлений против безопасности Российской Федерации», подчеркнул он.

Тот факт, что закон о конфискации коснется призывов к деятельности против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ), говорит о том, что с его помощью власти намерены «заткнуть рот» своим критикам, отмечала юрист правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Мария Чащилова. «Как бы авторы законопроекта ни пытались интерпретировать поправки, но преследование по перечисленным в нем статьям носит политически мотивированный характер», — подчеркивала она.

Изъятые у осужденных за «фейки» об армии и по другим статьям за «преступления против безопасности государства» деньги, ценности и имущество могут направить на поддержку военнослужащих и их семей, говорил первый зампредседателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. По его словам, «куда и на каком основании» будут тратиться конфискованные средства, «определит государство».

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