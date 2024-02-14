СМИ: В уничтожении БДК «Цезарь Куников» есть огромный символизм5
- 14.02.2024, 11:50
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День 14 февраля мог быть выбран не случайно.
Сегодня рано утром ВСУ атаковали в Черном море возле Мисхора российский большой десантный корабль «Цезарь Куников».
В украинской разведке подтвердили факт уничтожения именно этого десантного корабля.
Однако в дате уничтожения корабля есть свой символизм, пишет dialog.ua.
Как оказалось, Цезарь Львович Куников, в честь которого и назван БДК, погиб в возрасте 33 лет 14 февраля 1943 года в годы Второй мировой войны.
Таким образом украинская разведка готовилась именно к этой дате, чтобы корабль «погиб» в один день с человеком, названным в его честь.
Также интересно, что «Цезарь Куников» уже был атакован ВСУ в марте 2022 года, когда стоял в порту оккупированного Бердянска. Только тогда он получил повреждения, а теперь отправился на морское дно.
На видео, которые были опубликованы в Сети, можно увидеть детонацию снарядов на борту корабля, а также ряд спасательных кораблей и вертолетов, которые были брошены на поиски, возможно, выживших оккупантов.
Известно, что максимальный экипаж корабля составляет 87 человек. Корабль способен как перевозить живую силу противника, так и военную технику. Также его можно использовать для установки морских мин.
Интересно, что сам Цезарь Куников похоронен в Геленджике, где у Владимира Путина есть свой бункер.