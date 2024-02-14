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Умерла мать Бориса Немцова

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  • 14.02.2024, 12:00
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Умерла мать Бориса Немцова

Ей было 96 лет.

Утром 14 февраля в возрасте 96 лет умерла мать российского оппозиционного политика Бориса Немцова Дина Немцова. Об этом сообщила дочь Немцова Жанна в Facebook.

«Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы», — написала Жанна Немцова, прикрепив к посту фотографию бабушки.

Дина Немцова (в девичестве — Эйдман) родилась 3 марта 1928 года в Горьком (нынешний Нижний Новгород). В 1952 году окончила с отличием педиатрический факультет Горьковского медицинского института им. С.М. Кирова.

В день рождения Дины Немцовой в 2015 году в Москве прошли похороны ее сына, убитого вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту шестью выстрелами из пистолета.

Гражданская панихида в Сахаровском центре продлилась четыре часа, все это время Немцова вместе с бывшей гражданской женой политика Екатериной Одинцовой и их детьми простояла у гроба.

После гибели оппозиционера на странице Дины Немцовой в Facebook публиковались его научные работы, а также ее воспоминания о сыне с фотографиями.

Летом 2017 года к 20 годам по делу об убийстве политика приговорили бывшего бойца чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева. Сроки по делу также получили братья Анзор и Шадид Губашевы (19 и 16 лет колонии соответственно), Темирлан Эскерханов (14 лет) и Хамзат Бахаев (11 лет). Еще один подозреваемый, Беслан Шаванов, подорвался на гранате во время задержания.

«Организатором преступления» СК России назвал Руслана Мухудинова — бывшего водителя офицера батальона «Север» Руслана Геремеева, он объявлен в розыск.

Дочь Немцова Жанна просила отменить приговор обвиняемым, чтобы переквалифицировать дело с убийства (ст. 105 УК) на посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК): бывший вице-премьер Борис Немцов на момент убийства был депутатом Ярославской областной думы и сопредседателем партии ПАРНАС.

Она называла расследование в России неэффективным и говорила о политическом мотиве убийства. Жанна Немцова спустя несколько месяцев со дня гибели отца подала жалобу в ЕСПЧ, обвинив российские власти в нарушении ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (права на жизнь), а также ст. 10, 13 (право на свободное выражение мнения и право на эффективное средство правовой защиты).

В июле 2023 года ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить дочери оппозиционера €20 тыс., поддержав ее позицию о неэффективности расследования. Москва вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ в 2022 году после решения покинуть Совет Европы.

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