Что известно о потопленном в Крыму БДК «Цезарь Куников» 1 14.02.2024, 12:18

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На дно пошел один из новейших кораблей РФ.

Утром 14 февраля дроны Главного управления разведки Украины поразили российский крупный десантный корабль «Цезарь Куников» в Черном море. Как сообщают в ГУР, он пошел ко дну возле Алупки в территориальных водах Украины.

14 февраля 2024 года спецназовцы «Группы 13» Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили крупный десантный корабль «Цезарь Куников» Черноморского флота России. Удачная операция была проведена с помощью ударных морских дронов «Magura V5» у побережья временно оккупированного Крыма, в районе города Алупка.

Что известно о БДК «Цезарь Куников»?

«Цезарь Куников» (БДК-64) – это крупный десантный корабль проекта 775 Черноморского флота бывшего СССР, который находится на вооружении Черноморского флота ВМФ России в составе 197-й бригады десантных кораблей. Военное судно базировалось в Севастополе, его бортовой номер – 158.

На сайте ЧФ РФ отмечено, что военный корабль имеет длину 112,5 метров, ширину 15 метров и осадку 3,7 метра. Он вооружен следующим образом: 2x2 артустановки АК-725 калибра 57 мм, 4x8 стартовые установки противозенитных ракет, 2x30 зенитные ракетные комплексы НУРС А-215 «Град-М» калибра 122 мм. Экипаж военного корабля составляет 87 человек.

Также сообщается, что корабль может использоваться для установки минных ограждений. БДК может быть применен в различных вариантах погрузки: перевозка 150 человек десанта и 10 танков Т-55 с экипажем в 40 человек каждый; перевозка 12 плавающих танков ПТ-76 с экипажем у 36 человек каждый; транспортировка подразделения, состоящая из 3 танков Т-55 с экипажем в 12 человек, 3 минометов калибра 120 мм, 3 боевых машин типа 2Г 27, 4 автомобилей ЗИЛ-130, 4 автомобилей ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.

Экипаж десанта состоит из 147 человек. Корабль может транспортировать груз весом 650 тонн на расстояние 4700 миль.

Боевое применение

В 2008 году корабль «Цезарь Куников» принимал участие в военных операциях Черноморского флота во время российской агрессии в Грузии. 10 августа 2008 года он выступал в качестве флагмана группы российских кораблей, принявшей участие в морском бою с группой грузинских катеров.

С 6 июля 2013 года по 24 октября 2014 года БГК «Цезарь Куников» прошел ремонт на судоремонтном заводе «Флотский арсенал» в Болгарии. После этого он был отбуксирован в Севастополь в конце ноября, где экипаж выполнил курсовые задания и вернулся в состав сил постоянной готовности.

В апреле 2015 года совместно с БДК «Николай Фильченков» провел обучение по высадке морского десанта. А с 5 по 8 мая посетил Стамбул, где представлял Россию на международной выставке вооружений IDEF-2015. В октябре этого же года БДК «Цезарь Куников» был направлен в Сирию с грузом боеприпасов и оружия для сирийской армии.

В апреле 2019 корабль прошел ремонт системы рулевого управления на 13 судоремонтном заводе Черноморского флота.

В апреле 2022 года стало известно, что командир БДК «Цезарь Куников», капитан 3 ранга Александр Чирва, скончался от полученных ранений во время российского вторжения в Украину.

Это военное судно «засветилось» еще во время агрессии России в Грузии. Детальнее о том, что известно о большом десантном корабле расскажет OBOZ.UA.