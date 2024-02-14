«Она утонула»: уничтожение «Цезаря Куникова» прокомментировали цитатой Путина 3 14.02.2024, 12:53

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У Черноморского флота РФ «в строю» осталось лишь пять кораблей.

В среду, 14 февраля, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал уничтожение российского большого десантного корабля «Цезарь Куников».

«Как говорил президент Российской Федерации в свое время, «она утонула» (речь идет о словах Путина о подводной лодке Курск, которая со 118 членами экипажа затонула в 2000 году в Баренцевом море — ред.) В принципе можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем «Цезарь Куников», — сказал спикер в эфире «Радио Свобода».

По словам Плетенчука, коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному объекту лишнем в Черном море.

Спикер заявил, что после уничтожения «Цезаря Куникова» в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота «в строю» остается только пять единиц.

Плетенчук также прокомментировал уничтожение корабля в день смерти советского офицера Цезаря Куникова, в честь которого и названо судно.

«Может это злая удача, не каждому Цезарю удается два раза умереть в один день», — сказал он.

В ночь на среду, 14 февраля, российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» в оккупированном Крыму поразили морские ударные дроны Magura V5.

Дроны украинского производства ударили по российскому судну неподалеку Алупки. Корабль «Цезарь Куников» получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

Российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 81 год назад.