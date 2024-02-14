закрыть
14 февраля 2024, среда, 13:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Она утонула»: уничтожение «Цезаря Куникова» прокомментировали цитатой Путина

3
  • 14.02.2024, 12:53
  • 2,804
«Она утонула»: уничтожение «Цезаря Куникова» прокомментировали цитатой Путина

У Черноморского флота РФ «в строю» осталось лишь пять кораблей.

В среду, 14 февраля, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал уничтожение российского большого десантного корабля «Цезарь Куников».

«Как говорил президент Российской Федерации в свое время, «она утонула» (речь идет о словах Путина о подводной лодке Курск, которая со 118 членами экипажа затонула в 2000 году в Баренцевом море — ред.) В принципе можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем «Цезарь Куников», — сказал спикер в эфире «Радио Свобода».

По словам Плетенчука, коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному объекту лишнем в Черном море.

Спикер заявил, что после уничтожения «Цезаря Куникова» в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота «в строю» остается только пять единиц.

Плетенчук также прокомментировал уничтожение корабля в день смерти советского офицера Цезаря Куникова, в честь которого и названо судно.

«Может это злая удача, не каждому Цезарю удается два раза умереть в один день», — сказал он.

В ночь на среду, 14 февраля, российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» в оккупированном Крыму поразили морские ударные дроны Magura V5.

Дроны украинского производства ударили по российскому судну неподалеку Алупки. Корабль «Цезарь Куников» получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

Российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 81 год назад.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив