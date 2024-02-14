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Оккупанты едва не взорвали самих себя, пытаясь запустить БПЛА

  • 14.02.2024, 13:04
Оккупанты едва не взорвали самих себя, пытаясь запустить БПЛА

Видеофакт.

В соцсетях появился забавный пример того, что может случиться, если современное военное оборудование попадает в руки неквалифицированных российских военных.

Соответствующим видео, снятым самими оккупантами, поделился у себя в Telegram-канале украинский журналист Юрий Бутусов.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как россияне пытаются запустить с рук беспилотник-камикадзе, однако что-то идет не так, в результате чего БПЛА падает и взрывается прямо под окнами здания, в котором они находились.

«Талант не пропьешь!», — пошутил Бутусов, комментируя фиаско захватчиков.

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