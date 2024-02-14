Песков странно отреагировал на известие о затоплении БДК «Цезарь Куников» 6 14.02.2024, 13:47

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Спрятался за Шойгу.

Пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения об уничтожении российского большого десантного корабля «Цезарь Куников».

Об этом пишет российское информационное агентство РИА «Новости».

«Сегодня появилась информация о том, что в Черном море был нанесен удар по одному из российских кораблей. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию и как видится Кремлю, есть ли какая-то глобальная опасность для российского флота с учетом того, что все-таки флот Украины не так могуществен, как российский. Почему такое происходит все-таки, потеря кораблей?» – спросили Пескова.

Однако спикер Кремля в ответ заявил, что ничего сказать не может, и предложил ориентироваться на заявления Минобороны РФ.

«Это все напрямую связано с ходом «специальной военной операции». Соответственно, это исключительно прерогатива Министерства обороны. Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу», – заявил Песков.

Большой десантный корабль «Цезарь Куников» был уничтожен ночью 14 февраля в ходе операции ГУР и ВСУ. Судно поразили дроны украинского производства Magura V5 возле оккупированной Алупки. По словам разведчиков, он получил критические пробоины на левом борту и начал тонуть.

В ВМС Украины отметили, что на борту уничтоженного корабля могли быть около 90 российских моряков, следовательно, «потери личного состава должны быть существенными».

«Цезарь Куников» — большой десантный корабль проекта 775, который участвовал в операции KFOR в Косово в 1999 году, в войне против Грузии и осуществлял обеспечение сирийской армии.