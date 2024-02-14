Ситуация в Авдеевке резко изменилась 1 14.02.2024, 14:42

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ВСУ готовят запасные логистические пути.

Если основная логистическая артерия к Авдеевке, которая используется для снабжения украинского гарнизона в городе будет перерезана россиянами, то украинское командование имеет запасные пути снабжения.

Об этом заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

Он также подчеркнул, что сейчас ситуация на линии соприкосновения возле Авдеевки является динамичной и может меняться каждый час.

«Наши войска прилагают все возможные усилия, чтобы удерживать определенные позиции», - подчеркнул спикер.

Лиховий указал, что в уличных боях в Авдеевке, которые продолжаются уже несколько дней, происходят изменения в тактике, как со стороны украинских войск, так и со стороны оккупантов.

«Враг понемногу включает некоторые бронегруппы в Авдеевке - и на севере, и на юге, а в некоторые дни он работает малыми штурмовыми группами», - добавил он.

Он также подчеркнул, что на этом направлении Россия развернула значительное количество военных.

«Всего на Авдеевском направлении враг сосредоточил около 50 тысяч человек личного состава», - отметил он.

Лиховий пояснил, что украинские войска придерживаются стратегии защиты, которая заключается в том, чтобы оборонять населенные пункты, а не «кучи камней, кучи обгоревшего железа, которые оставались на наших позициях».

Спикер подчеркнул, что главный приоритет - сохранить жизни бойцов и перегруппироваться на новой линии обороны для гибкой реакции на ситуацию.

Он также отметил, что обстрелы артиллерией и ракетами со стороны врага населенных пунктов Покровского района Донецкой области, что немного западнее Авдеевки, свидетельствуют о возможных последствиях, когда линия фронта сместится чуть дальше на запад.

«Поэтому важно держать Авдеевку и каждый населенный пункт», - подчеркнул он.