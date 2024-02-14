В ГУР рассказали о судьбе экипажа «Цезаря Куникова» 5 14.02.2024, 15:22

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На борту БДК находилось почти 90 моряков РФ.

Большая часть экипажа, который находился на борту уничтоженного возле Крыма российского большого десантного корабля «Цезарь Куников», погибла.

Об этом NV сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Конкретных цифр пока нет, но по имеющейся информации большинство экипажа погибло», — сказал он.

По информации ГУР, на борту корабля находился груз с боекомплектом.

Юсов также отметил, что корабль затонул и не подлежит восстановлению.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что на борту уничтоженного в Крыму российского большого десантного корабля «Цезарь Куников» был экипаж, штатная численность которого — 87 человек, но данных о точном количестве потерь среди моряков пока нет.

Об этом он сказал в комментарии LIGA.net.

По словам Плетенчука, хоть информации о численности россиян на корабле сейчас нет, «потери среди личного состава должны быть существенными» и можно быть уверенным: «если он был в море — значит экипаж был на борту».

«По состоянию на сейчас верифицированной информации об этом нет, есть только информация, что поисковая операция успехом не завершилась», — сказал спикер ВМС, подтвердив данные Главного управления разведки.

После поражения «Цезаря Куникова» в строю у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей.

Уничтожение Цезаря Куникова

В ночь на 14 февраля бойцы ГУР и ВСУ провели операцию по уничтожению БДК «Цезарь Куников» — его поразили дроны украинского производства Magura V5 возле оккупированной Алупки. По словам разведчиков, он получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

«Цезарь Куников» — большой десантный корабль проекта 775, который участвовал в операции KFOR в Косово в 1999 году, в войне против Грузии и осуществлял обеспечение сирийской армии.

Этот корабль вместе с уничтоженным в конце 2023 года «Новочеркасском» были повреждены еще в марте 2022-го в результате взрывов после поражения ВДК «Саратов» в оккупированном «Бердянске». Россияне отправили его на ремонт.