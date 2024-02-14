Удар бумеранга: как Черное море превратилось в кладбище российских корыт 1 14.02.2024, 17:20

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Силы обороны Украины успешно проредили флот российских оккупантов.

По состоянию на сегодняшний день Силами обороны Украины уже уничтожено 25 надводных кораблей и подводная лодка ВМФ РФ. «Корабли расстреливают как куропаток», – воют российские паблики, подтверждая постулат о том, что оккупантов ждет смерть как в открытом море, так и у причальной стенки или в сухом доке. И сегодняшняя успешная отправка на дно БДК «Цезарь Куников» – еще одно тому подтверждение.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы «Информационное сопротивление».

БДК – большие донные корабли

Наиболее пострадавшей категорией российских военных корыт от ударов всеми видами средств поражения Сил обороны Украины – от морских беспилотников до ракет воздушного и наземного базирования – стали БДК (большие десантные корабли). На момент полномасштабного вторжения во временно оккупированном Крыму их насчитывалось 13 единиц. Семь из состава Черноморского флота ВМФ РФ плюс были приданы по три единицы с Балтийского и Северного флотов.

На сегодняшний день четыре БДК оккупантов полностью уничтожены Силами обороны Украины. Первым 24 марта 2022 года, всего через месяц с начала полномасштабного вторжения России в Украину, ушел на дно БДК «Саратов». Это произошло в результате точного попадания украинской «Точки-У» по группе больших десантных кораблей, разгружавшимся в порту захваченного оккупантами Бердянска. Вместе с ним «попали под раздачу» БДК «Новочеркасск» и «Цезарь Куников», которые впоследствии и примкнули к «подводной бригаде».

Ракетами «Storm Shadow» 13 сентября 2023 года в сухом доке Севморзавода был уничтожен большой десантный корабль «Минск», а 26 декабря 2023 г. в порту Феодосии – БДК «Новочеркасск».

Последний из «бердянской троицы» БДК «Цезарь Куников» был отправлен на дно утром 14 ферваля 2023 г. морскими беспилотниками «Magura».

Что с оставшимися?

Еще четыре российских больших десантных корабля находятся на ремонте в оккупированном Севастополе. Это БДК «Азов», «Николай Фильченков», «Ямал» Черноморского флота и «Оленегорский горняк» Северного флота.

Причем с починкой последнего, попавшего на ремонт после удара украинским морским беспилотником на рейде Новороссийского порта, как утверждают специалисты, могут быть большие проблемы.

Итого «на ходу» у оккупантов остались приданные с Балтики БДК «Калининград» и «Королев», североморские «Петр Моргунов» и «Георгий Победоносец», а также местный «Орск». Все пятеро спрятаны в Новороссийске.

Удар бумеранга

Несколько дней назад в «новороссийской» флотилии состоял и «Цезарь Куников». По всей видимости груженный боеприпасами БДК осуществлял морской переход в какой-то из портов оккупированного Крыма, но в районе Алупки был атакован Силами обороны Украины.

На российских пабликах стоял традиционный для таких случаев вой, мол, «экипаж до последнего боролся за живучесть корабля». Но согласно аудиоперехвату, который опубликовало Главное управление разведки МОУ, отправленный с аэродрома Кача российский АН-26 сообщил, что на месте корабля видит только «обломки и маслянистое пятно». Мощная детонация отправила экипаж корабля на корм рыбам.

Собственно, справедливая кара для посудины и ее экипажа, принимавших участие во многих преступлениях путинского режима.

В июне 1999 года корабль был задействован в переброске российского контингента в Косово, где россиян в качестве миротворцев не хотели видеть. Во время российской агрессии против Грузии в 2008 г. БДК «Цезарь Куников» был флагманом группировки российских кораблей, позднее поставлял боеприпасы головорезам Башара Асада в Сирию.

По иронии судьбы ровно 101 год назад 14 февраля погиб советский офицер Цезарь Львович Куников, в честь которого и была названа потопленная посудина.