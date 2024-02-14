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В одном из крупнейших городов Дальнего Востока РФ предложили переименовать улицы в честь Китая

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  • 14.02.2024, 20:48
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В одном из крупнейших городов Дальнего Востока РФ предложили переименовать улицы в честь Китая

В городе могут появиться улицы Пекинская, Хайларская и Маньчжурская.

Глава Читы Евгений Ярилов предложил назвать улицы в новых микрорайонах в честь китайский городов-побратимов, сообщает местное издание «Чита.РУ».

По планам чиновника, в городе должны появиться улицы Пекинская, Хайларская, Маньчжурская, кроме того должна возникнуть улица Чойбалсана, названая в честь монгольского города-побратима.

По словам Ярилова, Читу связывается большая история с указанными городами: так в Чойбалсане советско-монгольские войска разгромили японскую армию на реке Халхин-Гол в 1939 году, а Маньчжурская операция в 1945 году объединяет город с Хайларом и Маньчжурией. Горадминистрация уточняет, что в Чойбалсане и Улан-Удэ есть улицы, названные в честь Читы.

По различным оценкам, в России проживают до 50 тысяч китайских граждан. Самые большие общины находятся в Москве и городах Дальнего Востока — Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Благовещенске и Южно-Сахалинске. Согласно переписи населения в 2021 году, китайцами считали себя 19 тысяч человек.

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