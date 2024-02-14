Германия потратит на оборону 2% ВВП 3 14.02.2024, 21:04

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Впервые со времен холодной войны.

В этом году военные расходы в 18 из 31 страны НАТО составят не менее 2% ВВП, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Цель эта была определена альянсом в 2014 г., когда Россия аннексировала Крым и развязала вооруженное противостояние на востоке Украины. Тогда лишь в трех странах НАТО, включая США, расходы на оборону соответствовали этому уровню. В прошлом году таких было 11 из 30, хотя рост в европейских странах и Канаде и составил беспрецедентные 11%.

В этом году члены альянса из Европы потратят на оборону $360 млрд, в эта сумма впервые достигнет 2% их совокупного ВВП, сообщил Столтенберг. Десятилетие назад показатель был $235 млрд (1,47%).

Европейцы значительно отстают от России, которая в этом году выделила на оборону почти 6% ВВП. В денежном выражении, правда, Европа в 2,8 раза опередит Россию, которая намерена потратить 11,7 трлн руб. (около $128 млрд по текущему курсу). Однако в реальности Россия, которая перевела экономику на военные рельсы и где многие предприятия ВПК работают в три смены, лучше готова к ведению военных действий.

Она, например, произвела в 2023 г. 3,5 млн снарядов, а в нынешнем увеличит выпуск до 4,5 млн, по оценке внешней разведки Эстонии, тогда как ЕС только к концу этого года рассчитывает довести производство до 1,1 млн. За два года войны Россия лишилась более 2900 танков, но может при таком же уровне потерь обеспечивать армию техникой, пусть и устаревшими образцами, еще три года, говорится в свежем докладе Международного института стратегических исследований.

Президент Владимир Зеленский намерен на этой неделе посетить Берлин, Париж и, возможно, Лондон, чтобы договориться об увеличении европейских поставок вооружений.

Германия, которая занимает 2-е место по объемам военной помощи Украине, намерена увеличить вложения в оборону и безопасность. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал в прошлом году создать для этого специальный фонд на 100 млрд евро. Правда, бюрократическая машина за 30 лет мира разучилась быстро оформлять госконтракты с военными подрядчиками, поэтому производство не растет такими темпами, как хотели бы в Берлине и Киеве.

В этом году Германия впервые со времен холодной войны потратит на оборону 2% ВВП. Как сообщило агентство DPA, эта сумма составит 68,58 млрд, или 2,01% ВВП. В прошлом году показатель составил 1,57%.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что новый подход Берлина основан на собственных оценках и не связан с критикой Дональда Трампа. Тот еще в бытность президентом США упрекал европейцев за недостаточные военные расходы, а на днях заявил, что даже не возражал бы против нападения России на такие страны. «Думаю, лучше нам не выглядеть, как кролики перед удавом, перед возможным кандидатом в президенты от республиканцев», – сказал Писториус.