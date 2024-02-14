закрыть
14 февраля 2024, среда, 21:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Германия потратит на оборону 2% ВВП

3
  • 14.02.2024, 21:04
  • 1,082
Германия потратит на оборону 2% ВВП

Впервые со времен холодной войны.

В этом году военные расходы в 18 из 31 страны НАТО составят не менее 2% ВВП, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Цель эта была определена альянсом в 2014 г., когда Россия аннексировала Крым и развязала вооруженное противостояние на востоке Украины. Тогда лишь в трех странах НАТО, включая США, расходы на оборону соответствовали этому уровню. В прошлом году таких было 11 из 30, хотя рост в европейских странах и Канаде и составил беспрецедентные 11%.

В этом году члены альянса из Европы потратят на оборону $360 млрд, в эта сумма впервые достигнет 2% их совокупного ВВП, сообщил Столтенберг. Десятилетие назад показатель был $235 млрд (1,47%).

Европейцы значительно отстают от России, которая в этом году выделила на оборону почти 6% ВВП. В денежном выражении, правда, Европа в 2,8 раза опередит Россию, которая намерена потратить 11,7 трлн руб. (около $128 млрд по текущему курсу). Однако в реальности Россия, которая перевела экономику на военные рельсы и где многие предприятия ВПК работают в три смены, лучше готова к ведению военных действий.

Она, например, произвела в 2023 г. 3,5 млн снарядов, а в нынешнем увеличит выпуск до 4,5 млн, по оценке внешней разведки Эстонии, тогда как ЕС только к концу этого года рассчитывает довести производство до 1,1 млн. За два года войны Россия лишилась более 2900 танков, но может при таком же уровне потерь обеспечивать армию техникой, пусть и устаревшими образцами, еще три года, говорится в свежем докладе Международного института стратегических исследований.

Президент Владимир Зеленский намерен на этой неделе посетить Берлин, Париж и, возможно, Лондон, чтобы договориться об увеличении европейских поставок вооружений.

Германия, которая занимает 2-е место по объемам военной помощи Украине, намерена увеличить вложения в оборону и безопасность. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал в прошлом году создать для этого специальный фонд на 100 млрд евро. Правда, бюрократическая машина за 30 лет мира разучилась быстро оформлять госконтракты с военными подрядчиками, поэтому производство не растет такими темпами, как хотели бы в Берлине и Киеве.

В этом году Германия впервые со времен холодной войны потратит на оборону 2% ВВП. Как сообщило агентство DPA, эта сумма составит 68,58 млрд, или 2,01% ВВП. В прошлом году показатель составил 1,57%.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что новый подход Берлина основан на собственных оценках и не связан с критикой Дональда Трампа. Тот еще в бытность президентом США упрекал европейцев за недостаточные военные расходы, а на днях заявил, что даже не возражал бы против нападения России на такие страны. «Думаю, лучше нам не выглядеть, как кролики перед удавом, перед возможным кандидатом в президенты от республиканцев», – сказал Писториус.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив