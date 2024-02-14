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Несырьевой экспорт из России обвалился до уровней 2012 года

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  • 14.02.2024, 21:17
Несырьевой экспорт из России обвалился до уровней 2012 года

Объемы экспорта сократились на 23%.

Вопреки заявлениям Владимира Путина о том, что Россия перестала быть «страной-бензоколонкой», экономика РФ стремительно теряет возможности продавать за рубеж что-либо, кроме простейшего минерального сырья.

По итогам 2023 года объемы несырьевого неэнергетического экспорта сократились на 23%, или на $44,1 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минпромторга, представленные ко Дню промышленности РФ. Если исключить природные ресурсы и топливо, за год российские компании продали за рубеж товаров на $146,3 млрд — минимальную сумму за последние 7 лет.

Для сравнения: в 2022 году несырьевой неэнергетический экспорт из России достигал $190,4 млрд, в 2021 году — $194,2 млрд, в 2020 году — $160 млрд, в 2019 году — $154,5 млрд, в 2018 году — $150 млрд, в 2017 году — $133,9 млрд (согласно данным Минпромторга и Российского экспортного центра). Текущие объемы несырьвого экспорта России соответствуют уровню 2012 года — тогда он составлял $145 млрд. Обвальное падение состоялось из-за «объективных причин», заявил, комментируя статистику глава Минпромторга Денис Мантуров. О каких именно причинах идет речь, он не уточнил.

В 2018 году, избираясь на четвертый срок, президент РФ Владимир Путин требовал довести объемы несырьевого неэнергетического экспорта до $250 млрд ежегодно к 2024 году. Эта цель была заложена в пакет национальных проектов наряду с двукратным снижением бедности, прекращением естественной убыли населения и технологическим «прорывом». На реализацию этих поручений бюджет планировал потратить 26 триллионов рублей, или почти $300 млрд по текущему курсу.

В 2023 году, впрочем, резко упали объемы экспорта по всем ключевым статьям. Доходы от вывоза за рубеж сырья сократилась на 34%, до $260,1 млрд, после того как нефтяные компании были вынуждены торговать с двузначными скидками, а «Газпром» потерял европейский рынок и прокачал на экспорт минимальные объемы газа с 1985 года.

Доходы от экспорта металлов просели на 15%, до $60 млрд; химической продукции — на 35%, до $27,2 млрд; древесины и продуктов ее переработки — на 30%, до $9,9 млрд. При этом экспорт продукции высоких переделов — машин и оборудования — составил ничтожные 5% экспортных доходов. По сравнению с 2022 годом его объемы снизились на 25%, до $22,9 млрд.

Совокупные экспортные доходы российской экономики сократились на 28% и стали самыми низкими с пандемии-2020 — $425,1 млрд.

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