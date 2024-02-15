После атаки БПЛА пылает нефтебаза в Курске 11 15.02.2024, 8:05

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(Обновлено) Над городом — огромное зарево.

В ночь на 15 февраля на нефтебазе в российском Курске начался пожар. Об этом сообщают украинские СМИ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт обвинил во всем украинский беспилотник, который якобы атаковал объект. Об этом он написал у себя в Telegram.

Губернатор заявил, что в результате произошедшего, по предварительным данным, пострадавших нет.

«В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие», — написал Старовойт.

Также местные паблики начали публиковать видео с места событий, на которых можно увидеть большой пожар.

Очевидцы говорят, что у базы собралась большое количество пожарных машин. По их словам, горит резервуар объемом 100 тонн.

Позже российские СМИ заявили, что в результате ночной атаки БПЛА на нефтебазу в Курской области горели два резервуара с дизельным топливом. Речь идет о нефтебазе ООО «Полевая» в поселке Полевая Курского района.

В первом резервуаре сгорело 1000 куб. метров топлива, во втором – 400 куб. метров.