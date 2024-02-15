Подрыв нефтебазы под Курском — это операция ГУР 15.02.2024, 10:21

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В украинской разведке раскрыли подробности атаки.

В Курской области России в ночь на 15 февраля была атакована нефтебаза. Это операция Главного управления разведки Минобороны.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

Как отмечает источник, сегодняшние взрывы и пожар в Курской области - это операция ГУР. Цель успешно поражена.

Речь идет о нефтебазе «Полевая» в Курской области России.

Как сообщали сами россияне, после взрыва на нефтебазе произошел мощный пожар. В сети публиковали кадры с места инцидента.

Напомним, после полуночи 15 февраля россияне в сети начали сообщать о масштабном пожаре под Курском. Утверждалось, что горит резервуар нефтебазы. При этом в сети отмечалось, что перед пожаром слышали взрывы.

Губернатор Курской области заявил, что нефтебазу атаковали дроны, поэтому вспыхнул пожар. Но традиционно российский чиновник заверил, что пострадавших нет.