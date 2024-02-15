Представлен самый невероятный суперкар в мире 15.02.2024, 11:34

Броня, тепловизор и 1000 сил.

Американская компания Rezvani презентовала свою новую модель Beast. Нетипичный суперкар поступает в продажу по цене от 485 000 долларов. Об авто рассказали на сайте производителя.

Новый Rezvani Beast построен на базе Chevrolet Corvette C8, но кардинально переделан. Он отдаленно напоминает модель-донор по дизайну, хотя во внешнем виде стало больше рубленных поверхностей. К тому же, все кузовные панели новые и выполнены из карбона, что снизило массу авто до 1340 кг.

У Rezvani Beast выраженный «нос», тоненькие фары и фонари. Двери суперкара поднимаются вверх.

В салоне родство с Corvette больше заметно, однако изменена центральная консоль, а руль срезан сверху. Однако больше всего поражают опции для авто.

В частности, Rezvani Beast – первый в мире серийный суперкар с броней. Ее предлагают вместе с пуленепробивными стеклами за доплату в $55 000.

А за $45 000 доступен пакет 007, включающий тепловизор, противогазы, электрошокеры в дверных ручках, защиту от электромагнитного импульса и распылитель перечного газа. Кроме того, такой суперкар оснащен сиреной, проблесковыми маячками и громкоговорителем.

6,2-литровый V8 Corvette дополнили двумя турбинами, что увеличило его отдачу до 1000 л. с. и 1190 Нм. Характеристики раскрыли только для стандартной версии Rezvani Beast: она разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и преодолевает ¼ мили (402 м) за 9,6 с. Бронированный вариант тяжелее и, соответственно, медленнее.