На оборонном предприятии в Алтайском крае РФ прогремел мощный взрыв 6 15.02.2024, 12:30

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Завод по производству ракет входит в госкорпорацию «Роскосмос».

В районе оборонного предприятия в Алтайском крае РФ произошел взрыв.

Как пишет «Сибирский экспресс», 15 февраля жители Бийска услышали взрыв и увидели столб дыма над городом. От ударной волны, по их словам, дребезжали окна.

Мэр Бийска Виктор Щигрев прокомментировал взрыв в своем телеграм-канале (и назвал его «хлопком»):

«Это, согласно технологическому процессу, проводились работы одним из предприятий нашего города. Повода для беспокойства нет», — написал Щигрев.

О каком именно предприятии идет речь, мэр не уточнил. Один из жителей города рассказал «Сибирскому экспрессу», что взрыв мог произойти на заводе АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай».

ФНПЦ «Алтай» входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит в том числе боеприпасы, твердотопливные заряды ракетных двигателей и взрывчатку для промышленных целей. Предприятие находится в санкционных списках ЕС, США, Украины и Японии.