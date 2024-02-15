«Z-патриоты» устроили скандал из-за памятника Жванецкому в Ростове-на-Дону 4 15.02.2024, 13:03

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Известного одесского сатирика обвинили в «русофобии».

В РФ разгорелся скандал из-за установки в Ростове-на-Дону памятника известному одесскому сатирику Михаилу Жванецкому, сообщает nv.ua.

Причиной этому стала его проукраинская позиция.

Так, во время церемонии открытия монумента одна из активисток российского движения НОД прервала выступление губернатора Ростовской области Василия Голубева, заявив, что Жванецкий был «русофобом».

У російському ростові чомусь вирішили встановити пам'ятник Жванецькому.

Але це обурило "патріотичних" росіян.

Дивитися зі звуком. pic.twitter.com/USPixKNEXI — Баба і кіт (@babaikit) February 14, 2024

«А никого не смущает, что тут устанавливается памятник русофобу? Он ненавидел Россию, мечтал сравнять ее с землей», — заявила возмущенная россиянка.

В ситуацию вмешалась охрана губернатора, которая утащила «активистку» с собой, после чего на нее был составлен протокол.

Однако это не понравилось остальным так называемым «z-патриотам», в том числе террористу Захару Прилепину и пропагандисту Руслану Осташко.

Последний, в частности, напомнил, что Жванецкий, хоть и был гражданином РФ, но поддерживал Украину и выступал против оккупации Крыма.

«Говорил, что его мечта — разровнять то место, где была Россия, и построить что-то новое», — возмутился Осташко.

Михаил Жванецкий — советский и российский писатель-сатирик украинского происхождения. Родился 6 марта 1934 года в Одессе. Народный артист Украины.

Последние годы своей жизни провел в Москве. Умер 6 ноября 2020 года.