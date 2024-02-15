ГУР: Нефтебазу под Курском взорвали два дрона 15.02.2024, 15:33

Украинская разведка раскрыла новые подробности атаки.

В ночь на 15 февраля в Курской области РФ прогремели мощные взрывы на нефтебазе. В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что объект был поражен двумя беспилотниками украинского производства.

Также украинские разведчики объяснили, что враг использовал эту нефтебазу для нужд оккупационной армии. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

Речь идет о нефтебазе ООО «Полевая» в поселке Полевая Курского района. По предварительным данным, российские оккупанты потеряли два резервуара с топливом.

В первом уничтоженном резервуаре сгорело 1000 куб. метров топлива. Во второй емкости находилось 400 куб. метров топлива для российской оккупационной армии.

Местные чиновники отчитались, что в результате взрывов и пожара никто не пострадал. В то же время в сети сообщали, что возле атакованной нефтебазы собралось большое количество пожарных машин.

Днем 15 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что на месте происшествия продолжают работать пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Курской области и аварийно-спасательной службы комитета региональной безопасности.

Чиновник заявил, что для тушения пожара привлекаются пожарные поезда. Также он отметил, что на нефтебазе пожар тушат 165 человек и 35 единиц техники.