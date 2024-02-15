Репортера CNN шокировало количество жертв среди российских оккупантов 5 15.02.2024, 16:39

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Он поделился впечатлениями после поездки на фронт.

Военный репортер CNN Фредерик Плейтген стал гостем ток-шоу, в котором рассказал ведущей Сандре Майшбергер о своем последнем визите на фронт. Среди прочего, Плейтген познакомился с украинским подразделением операторов дронов, которые атаковали российские позиции, пишет BILD.

«Они могли видеть все, буквально смотрели в лица [российских] солдат, которые знали, что для них, вероятно, скоро все закончится. Больше всего меня потрясло то, сколько трупов лежит вокруг. Везде полно мертвых россиян, частей тел, деталей машин. Ничего не убирается», — рассказал журналист.

Плейтгена шокировало количество жертв на фронте с российской стороны.

«Мы много говорим о том, что Украина страдает, и это, конечно, правда. Но сколько своих людей Путин отправляет на смерть — я и подумать не мог, что все будет так плохо, как сейчас. Это одна из причин, почему у украинцев все еще есть боевой дух, потому что они понимают, что на самом деле останавливают многих из них», — делится Плейтген.

По мнению американского репортера, украинские военные смогут выстоять даже без пакета помощи от США.

«Они будут полагаться на новую стратегию, на эти маленькие беспилотники. В настоящее время украинцы создают авиацию дальнего радиуса действия, состоящую из беспилотников, чтобы атаковать маршруты снабжения», — сказал Плейтген.