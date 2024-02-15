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Принц Гарри и Меган Маркл поменяли фамилию детям

  • 15.02.2024, 19:38
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Принц Гарри и Меган Маркл поменяли фамилию детям
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Принц Гарри и Меган Маркл

Для этого супруги использовали свой герцогский титул.

Принц Гарри и Меган Маркл изменили фамилию своих детей: теперь их сын и дочь следует называть Арчи и Лилибет Сассекс вместо Арчи и Лилибет Маунтбеттен-Виндзор. Об этом сообщает (Times https://www.thetimes.co.uk/article/prince-harry-meghan-sussex-archie-lilibet-children-name-royal-title-cnvf7d9jf).

Герцог и герцогиня Сассекские решили использовать в качестве фамилии детей наименование своего титула. Предполагается, что таким образом они решили «объединить» под одним именем семью и все свои проекты, отмечает издание.

Решение пары было принято после того, как пара запустила новый веб-сайт Sussex.com, где будут публиковать информацию об их благотворительных проектах. Ранее для этого использовались порталы Sussexroyal.com и Archewell.com.

На новом сайте можно прочитать подробную биографию супругов. Так, принца Гарри там характеризуют как «гуманиста, военного ветерана, защитника психического здоровья, борца за защиту окружающей среды» и автора мемуаров «Запасной» (Spare), написанных с «непоколебимой честностью». Его супруга охарактеризовала себя как «феминистку, борца за права человека и гендерное равенство».

Также на главной странице сайта можно увидеть персональный герб Меган Маркл, который она получила от Елизаветы II после свадьбы с принцем Гарри. Несмотря на отказ от королевских обязанностей и критику британской монаршей семьи, пара продолжает использовать свои титулы, которые также указаны на их новом портале.

Впрочем, как сообщают инсайдеры Times, у королевской семьи нет претензий к супругам по этому поводу. По словам источников, на данный момент все больше обеспокоены состоянием здоровья Карла III, нежели новым сайтом принц Гарри и Меган Маркл.

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