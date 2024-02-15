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Маск переносит SpaceX, X и Neuralink в другие штаты

  • 15.02.2024, 20:54
  • 1,192
Маск переносит SpaceX, X и Neuralink в другие штаты
Илон Маск

В чем причина.

Илон Маск начал переносить свои компании, включая SpaceX и Neuralink, из Делавэра в Техас и Неваду. Об этом сообщает Bloomberg.

Это решение было принято после того, как суд вынес решение упразднить зарплатный пакет Tesla стоимостью $56 миллиардов. Руководитель добавил, что рекомендует другим компаниям, все еще зарегистрированным в Делавэре, переехать в другие штаты.

Tesla, однако, может потребоваться некоторое время, чтобы перенести свою регистрацию, поскольку необходимо получить согласие акционеров.

Стоит отметить, что как Tesla, так и SpaceX уже присутствуют в Техасе.

Tesla уже перенесла свою физическую штаб-квартиру в Техас из Калифорнии из-за мер безопасности связанных с COVID-19, а SpaceX имеет базу в Бока-Чики, Техас.

Кроме того, также была перенесена деятельность компаний Neuralink и X из Делавэра в Неваду и Техас соответственно. Эти действия Илона Маска связывают с его недовольством решениями и политикой штата Делавэр.

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