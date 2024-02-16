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Литва празднует День восстановления государства

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  • 16.02.2024, 12:30
Литва празднует День восстановления государства

Поздравляем наших соседей и друзей.

16 февраля в Литве – День восстановления Литовского государства. Вильнюс приглашает отметить главный государственный праздник страны множеством значимых мероприятий.

На главных площадях и улицах столицы пройдут и новые, и уже ставшие традиционными торжества в честь восстановления литовской государственности, пишет delfi.

В этот день общественным транспортом в Вильнюсе можно пользоваться бесплатно, он будет курсировать по регулярным маршрутам по субботнему расписанию.

«16 февраля – день, когда многие из нас, наверное, задаются вопросом, как хорошо жить в свободном, независимом, сильном государстве и сколько всего мы имеем. Путь к свободе был нелегким, поэтому давайте беречь ее, дорожить ею и лелеять. Одев наряды в цветах желтого, зеленого, красного с триколором встретим День восстановления государства, примем участие в шествиях и у костров свободы на проспекте Гедиминаса», - приглашает к участию Вильнюсское городское самоуправление.

Мероприятия 16 февраля традиционно начались в 9 утра чествованием подписантов Акта независимости Литвы на кладбище Расу.

10:00 - 11:30. Праздничное шествие молодежи «Дорогой Литовского государства» по улицам Швентарагес, Пилес, Диджийи, Аушрос Варту, М. Даукша, Расу до кладбища Расу и возвращением по тому же маршруту к Дому подписантов независимости Литвы (участники собираются на Кафедральной площади).

12:00. Церемония поднятия флагов трех стран Балтии пройдет в Вильнюсе на площади Симонаса Даукантаса.

12:30. Св.Месса в Кафедральном соборе.

12:00 - 18:00. Праздничная программа 16 февраля в Государственном центре знаний.

Все мероприятия бесплатные, участие не требует предварительной регистрации

14:00. Памятные мероприятия, посвященные 16 февраля у Дома подписантов независимости Литвы в Вильнюсе.

14:00 - 16:00. Праздничное шествие по проспекту Гедиминаса до площади Винцаса Кудирки (участники собираются возле пересечения проспекта Гедиминаса и улицы Гинею).

15:00. Церемония на площади у здания Министерства обороны Литвы возле памятника партизанскому генералу Йонасу Жемайтису - Витаутасу - сигнатору декларации Совета движения за свободу Литвы 16 февраля 1949.

16:00. В театре танца Национальной школы искусств имени М. К. Чюрлениса состоится праздничный концерт, посвященный Дню восстановления Литовского государства и столетию литовских праздников песни (около 600 участников) – ансамблей национальной песни и танца города Вильнюса: Sietuva, Vingis, Neris, Voruta, Vaiva, Vilniaus pynimėlis, Dalužė, Vilnis, Jaunimėlis, Jievaras, Joris.

17:00. Концерт Киевского академического духового оркестра «Музыка свободы» в Старом театре Вильнюса. Вход бесплатный. Рекомендуем

18:00. Костры Свободы, пр. Гедиминаса. Зажгут шестнадцать костров, прозвучат песни в исполнении ансамблей и музыкантов (участок пр. Гедиминаса от пр. Гедиминаса, 1 до площади В. Кудирки).

18:30. Шествие с факелами молодежной группы Pro Patria по улицам Аушрос Варту, Диджейи, Вокечю, Вильняус и проспекту Гедиминаса до площади Лукишкю, где до 21 часа состоятся памятные мероприятия (в 18.00 участники собираются у памятника Йонасу Басанавичюсу).

С 18 часов 15 февраля до 8 часов 17 февраля цветами триколора будут освещены мосты Каралюса Миндаугаса, Зеленый, Белый и Жверинский, а также Гора Трех Крестов.

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