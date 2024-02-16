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В Беларуси установлен антирекорд рождаемости

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  • 16.02.2024, 12:46
  • 2,844
В Беларуси установлен антирекорд рождаемости

Демографическая ситуация просто катастрофическая.

В Беларуси в 2023 году родилось рекордно маленькое число детей, пишет «Наша Нива» со ссылкой на данные Министерство юстиции. Минюст отчитался, что в прошлом году в стране было зарегистрировано более 65 тысяч актов о рождении. Это катастрофически мало, отмечает издание. Это самый низкий показатель за все время, что ведутся подсчеты.

Для сравнения, в 1953 году в Беларуси родилось почти в три раза больше детей — 176 200. Затем это число то снижалось, то увеличивалось (в 1973 –м — 144 729 детей, в 1983 — 173 тысячи 510).  Серьезный провал случился в начале нулевых. В 2003 – м родились чуть более 88 тысяч детей, но затем опять начался подъем рождаемости. В 2013 этот показатель составил уже более 117 тысяч.

В 2019 — до COVID, протестов, репрессий и массового исхода белорусов за границу — в стране родились 87 602 ребенка.  

До исторического минимума опустился в прошлом году и коэффициент рождаемости (отношение числа родившихся к общей сумме населения). Он составил 7,08. Это меньше, чем во времена Второй мировой войны. В 2013 год, для сравнения, этот показатель составлял 12,46, в 2019-м — 9,3. 

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