Как российские хоккеисты обидели лукашиста Баскова 1 16.02.2024, 14:00

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Он разразился обвинениями.

10 февраля в Минске завершился хоккейный турнир «Кубок Будущего». В его решающем матче сборная Беларуси U-20 с огромным трудом переиграла российских восемнадцатилеток: горела в третьем периоде 3:5, а решающую шайбу забросила только в овертайме, и тот гол (но не только он) вызвал большие вопросы у гостей. В итоге россияне остались недовольны судейством. На церемонии награждения их лучшие игроки побросали свои награды в знак протеста под ноги так называемому лукашенковскому сенатору Дмитрию Баскову, пишет «Трибуна».

Тот обиделся. На следующий день сказал, что действия приезжих хоккеистов «противоречат дружбе и поддержке, которые всегда были между нашими странами и народами», а также посетовал, что российская сборная U-18 не овладела «умением достойно проигрывать». Претензии были адресованы и тренеру сборной России, который «в нынешней политической ситуации в спорте» не привил подопечным «правильные жизненные ценности и ориентиры».

Казалось бы, тема заиграна, оппоненты вербально наказаны, но в четверг деятель, причастный к убийству минчанина Романа Бондаренко, вдруг опять заговорил о том же. Басков возмущен отсутствием публичных извинений со стороны россиян, а еще ждет дисциплинарных мер к главному тренеру россиян, «позволившему себе поставить свои эмоции выше всего и фактически спровоцировать хоккеистов».

Итак, кто же обидел Баскова?

Претензии псевдосенатора адресованы главному тренеру России U-18 Александру Титову, который после матча сказал, что надо «задавать вопрос ребятам», и что от него «не было установок отказываться от наград», потому что «у нас же не детский сад».

48-летний Титов возглавил российскую юниорку летом 2023-го. До этого работал на уровне ВХЛ и МХЛ, а также ассистировал в национальной сборной России. Чуть больше месяца назад был еще назначен и помощником главного тренера «Сочи».

Также Басков потребовал наказать отдельных игроков, не называя их фамилий. Вероятно, речь о хоккеистах, которые оставили награды на льду.

Первым это сделал вратарь Петр Андреянов, которого признали лучшим игроком матча в российской юниорке. Через минуту кипер вновь подъехал к Баскову – теперь уже за статуэткой лучшего вратаря турнира. Получая награду, Андреянов выслушал несколько реплик от Баскова, а затем принялся что-то доказывать в ответ. Завершив обмен мнениями, россиянин и этот сувенир поставил под ноги дарителю. Именно Андреянов подъезжал к арбитру с просьбой изучить на видеопросмотре победную шайбу хозяев из-за возможной помехи голкиперу. Белорусские судьи делать этого не стали.

В январе Андреянову исполнилось 17. Игрок системы ЦСКА (Москва) стабильно вызывается в юношеские сборные России. В этом сезоне дебютировал на уровне МХЛ за «Красную Армию». В 17 матчах Андреянов отразил 91,2% бросков, что является 41-м показателем по лиге. Голкиперу прочат выход на драфт НХЛ в следующем году.

Лучшим нападающим турнира признали 17-летнего Вадима Дудорова. Басков этому россиянину уже не стал ничего говорить, только саркастически смотрел и осуждающе качал головой. Дудоров последовал примеру Андреянова, положив награду на лед.

После матча хоккеист сказал, что «так как команда проиграла, то этот приз ничего не значит». Нападающий также проводит первый сезон в МХЛ и уже набрал за «Локомотив» (Ярославль) 28 (9+19) очков в 38 матчах (86-й бомбардирский показатель по лиге). Дудоров входит в список возможных проспектов на драфт НХЛ-2024.

Получать награду за второе место на «Кубке Будущего» отправился капитан российской юниорки Егор Сурин. Нападающий повторил поступок партнеров.

17-летний форвард также находится в системе «Локомотива», причем в этом сезоне дебютировал в КХЛ, отыграв три матча за ярославцев со среднем временем на льду 4:58. Центральное скаутинговое агентство НХЛ ставит россиянина на 20-е место среди европейцев перед драфтом.

Через два дня хоккеисты принесли коллективное извинение на сайте российской федерации. Свое поведение они объяснили «эмоциональным состоянием после матча», но при этом напомнили, что «до конца приняли участие в церемонии [награждения] и пожали руки хоккеистам сборной Беларуси».

При этом в четверг Басков вдруг заявил, что это «уже не первый случай, когда поведение наших российских партнеров вызывает, мягко говоря, недоумение и у наших спортсменов, и у нашей хоккейной общественности». В качестве примера он вспомнил Кубок российского пропагандистского Первого канала, который прошел в декабре прошлого года. Там белорусская сборная заняла второе место и по итогам турнира о претензиях не заявляла. Оказывается, тогда «мы были свидетелями происходившего судейского произвола». «Но тогда мы были в гостях и вели себя достойно», – сказал сторонник беззакония.

Басков даже конкретизировал, что именно возмутило его на том самом турнире в Москве – и это очень интересно: «Нашего хоккеиста после Кубка подвергли дисквалификации, причем сделали это фактически задним числом и без предварительного уведомления».

По итогам российских соревнований публично сообщалось о дисквалификации только одно белорусского хоккеиста – сразу пять матчей выписали защитнику Максиму Сушко. В матче против России-25 он провел силовой прием против форварда Василия Атанасова.

Правда, тогда сообщалось, что решение о дисквалификации Федерация хоккея России и Федерация хоккея Беларуси приняли совместно. Боссы белхоккея ничего не говорили тогда ни про заднее число, ни про действия в одностороннем порядке.

Сегодня же Басков фактически упрекает того, кто сменил его в кресле руководителя ФХБ – экс-гребца Александра Богдановича. Мол, организация слишком пассивно отреагировала на поведение молодых россиян: «Наша федерация сейчас должна не сидеть сложа руки, а добиваться конкретного решения. Мы – суверенное государство, наши хоккейные партнеры должны это понимать и не позволять себе высокомерного отношения».

Богданович пока на инцидент, который обидел Баскова, действительно никак не реагировал.