В колонии умер российский оппозиционер Алексей Навальный 10 16.02.2024, 14:23

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(Обновляется) Об этом сообщают российские власти.

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии «Полярный волк» в посёлке Харп.

Об этом сообщает УФСИН.

«Осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали», — заявили российские власти.

Отметим, на протяжении всего тюремного срока российского оппозиционера неоднократно пытали.

Его отправляли в ШИЗО (штрафной изолятор) 27 раз.

Напомним, путинский режим приговорил Алексея Навального к 19 годам тюрьмы по нескольким статьям.