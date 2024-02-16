Ольга Романова: Навального фактически запытали до смерти 1 16.02.2024, 14:55

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Заказчика зовут Путин.

ФСИН сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального, которого много лет пытали в колонии

Оппозиционер умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает местное управление ФСИН: «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание».

Навального фактически запытали до смерти, заявила «Можем Объяснить» правозащитница Ольга Романова. «Конечно это убийство Навального. И нет никакой причины не узнать заказчика. Заказчика зовут Путин Владимир Владимирович. Заказ на убийство Навального никто не отменял. И вот заказ исполнен», — говорит правозащитница

Навальный систематически подвергался пыткам в колонии:

Навального постоянно помещали в ШИЗО

За время заключения оппозиционера 27 раз отправляли в штрафной изолятор. В последний раз это случилось в день всех влюбленных — 14 февраля, ему дали 15 суток. В сумме он должен был провести в ШИЗО 308 дней.

Навальному отказывали в медицинской помощи

2 января Алексей попросил перевести его в медсанчасть в связи с резким ухудшением здоровья — у оппозиционера неделю держались температура и кашель, было повышено давление. Но администрации колонии отказала ему в этом.

Навального намеренно заражали

17 апреля 2023 года в камеру к Навальному подселили осужденного Татарченко — «бомжа, доведенного до совершенно животного состояния», рассказывал адвокат Вадим Кобзев. Навальный отказался заходить в камеру из-за специфического запаха, но вертухаи насильно затащили его в камеру и ударили коленом в пах.

Навального пытали светом и не давали спать

В камере у оппозиционера практически никогда не было естественного света, его заменял искусственный. Оппозиционер жаловался на невозможность нормально из-за этого поспать, но колония проводила замеры и утверждала, что все в порядке. К оппозиционеру по ночам постоянно приходили с проверками, из-за которых он тоже не мог спать.