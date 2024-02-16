закрыть
16 февраля 2024, пятница, 15:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ольга Романова: Навального фактически запытали до смерти

1
  • 16.02.2024, 14:55
  • 3,622
Ольга Романова: Навального фактически запытали до смерти

Заказчика зовут Путин.

ФСИН сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального, которого много лет пытали в колонии

Оппозиционер умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает местное управление ФСИН: «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание».

Навального фактически запытали до смерти, заявила «Можем Объяснить» правозащитница Ольга Романова. «Конечно это убийство Навального. И нет никакой причины не узнать заказчика. Заказчика зовут Путин Владимир Владимирович. Заказ на убийство Навального никто не отменял. И вот заказ исполнен», — говорит правозащитница

Навальный систематически подвергался пыткам в колонии:

Навального постоянно помещали в ШИЗО

За время заключения оппозиционера 27 раз отправляли в штрафной изолятор. В последний раз это случилось в день всех влюбленных — 14 февраля, ему дали 15 суток. В сумме он должен был провести в ШИЗО 308 дней.

Навальному отказывали в медицинской помощи

2 января Алексей попросил перевести его в медсанчасть в связи с резким ухудшением здоровья — у оппозиционера неделю держались температура и кашель, было повышено давление. Но администрации колонии отказала ему в этом.

Навального намеренно заражали

17 апреля 2023 года в камеру к Навальному подселили осужденного Татарченко — «бомжа, доведенного до совершенно животного состояния», рассказывал адвокат Вадим Кобзев. Навальный отказался заходить в камеру из-за специфического запаха, но вертухаи насильно затащили его в камеру и ударили коленом в пах.

Навального пытали светом и не давали спать

В камере у оппозиционера практически никогда не было естественного света, его заменял искусственный. Оппозиционер жаловался на невозможность нормально из-за этого поспать, но колония проводила замеры и утверждала, что все в порядке. К оппозиционеру по ночам постоянно приходили с проверками, из-за которых он тоже не мог спать.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип