Украинские войска покинули юго-восток Авдеевки 1 16.02.2024, 21:38

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Для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

Вооруженные силы Украины после продолжительных ожесточенных боев покидают свои позиции на юго-восточной окраине города Авдеевка Донецкой области. Командование оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» решило отвести подразделения с позиции «Зенит» для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки, сообщил в Telegram-канале в пятницу, 16 февраля, командующий «Таврией» бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, ВСУ удерживали эти позиции до тех пор, пока это позволяло эффективно сдерживать российские войска. «Тактически занятие этих позиций не дает врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции», - отметил Тарнавский. В настоящее время идет перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых позициях, пояснил генерал. Кроме того, в плановом порядке усиливаются подразделения.

Между тем Telegram-канал «Инсайдер UA» со ссылкой на Тарнавского пишет, что в Авдеевке нет заблокированных украинских подразделений. Украинские войска с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки, маневры с переходом на новые позиции при необходимости будут проводиться и далее, указал командующий. По его словам, россияне несут огромные потери в живой силе, только 15 февраля эти потери составили 711 человек — максимальный показатель с начала года.

По данным «Инсайдер UA», украинские подразделения вынуждены оставлять позиции в Авдеевке, поскольку «их просто сравнивают с землей», а «в некоторых случаях ВСУ не видят целесообразности в их удержании». По данным издания, против 3-й отдельной штурмовой бригады, защищающей город, сражаются не менее 15 тысяч россиян.