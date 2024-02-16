В Греции археологи раскопали храм Артемиды 16.02.2024, 22:34

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Иллюстративное фото

Находка преподнесла много сюрпризов.

Археологи полностью раскопали остатки храма Артемиды на острове Эвбея (Греция), построенном около 700 года до нашей эры. Об этом сообщает Arkeonews.

По словам ученых, эта находка обнаружила много сюрпризов. В частности, он имел форму апсиды (архитектурный элемент, перекрытый полукуполом), что довольно необычно для того времени, а его размеры поражали – длина храма достигала 34 метров.

Известно, что в древности святилище было центром поклонения Артемиде (богине охоты, диких животных и природы). Археологи нашли костры или жертвенники внутри храма, а не снаружи, как это часто бывало в греческих святилищах.

Также вблизи храма археологи обнаружили многочисленные древние артефакты, в том числе украшения, орудия труда и горшки. Особо необычной находкой стала скульптура египтянина из слоновой кости.

Во время раскопок также были обнаружены остатки артефактов с более ранних периодов, включая возможное здание IX или VIII века до н. э., бронзовые фигурки животных и голову быка поздней бронзовой эпохи.

В настоящее время исследователи изучают свои находки в лабораториях.