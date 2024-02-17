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Беспилотники массированно атаковали четыре области РФ

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  • 17.02.2024, 8:51
  • 6,166
Беспилотники массированно атаковали четыре области РФ

Раздались мощные взрывы.

Некоторые регионы России атаковали беспилотники ночью 17 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Белгородская область

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что якобы ПВО сбила 2 беспилотника

«В Губкинском городском округе сработала наша система ПВО - сбито 2 БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - сообщил Гладков.

Калужская область

Губернатор области Владислав Шапша сообщил об семи якобы сбитых беспилотниках.

«Сегодня ночью на территории Людиновского района средствами ПВО сбиты 4 БПЛА. Утром на территории Людиновского района был уничтожен еще один БПЛА. Два БПЛА были уничтожены на территории Козельского района. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», - сообщил Шапша.

Брянская область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об пяти якобы уничтоженных беспилотниках.

«Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами ПВО Министерства обороны РФ», - сообщил Богомаз.

Воронежская область

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, силы ПВО якобы сбили два беспилотника на подлете к городу.

«Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле уточняется. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - сообщил Гусев.

Обновлено 06:46: губернатор Гусев сообщил, что обломками беспилотника повреждена крыша.

По уточненным данным МЧС, остатками БПЛА повреждена крыша частного дома на Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших , - сообщил Гусев.

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