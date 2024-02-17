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«Путин, твое место в аду»

  • 17.02.2024, 9:49
  • 5,504
«Путин, твое место в аду»

В России и по всему продолжаются акции в память о Навальном.

В России и за рубежом 16 февраля начались и до сих пор продолжаются акции в память о политике Алексее Навальном, который, согласно сообщению ФСИН, умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает «Медуза».

Россияне в основном несут цветы к памятникам жертвам политических репрессий. В некоторых городах у памятников дежурит полиция: в Ульяновске люди в штатском начали убирать возложенные цветы и фотографировать участников акции, в Новосибирске полицейские оцепили памятник, заявив о «минировании». В Москве у «Стены скорби» на проспекте Сахарова задержали активистку, которая вышла в одиночный пикет. За рубежом люди выходят к зданиям российских посольств с плакатами и цветами.

США

Великобритания

Швейцария

Испания

Латвия

Эстония

Франция

Италия

Сербия

Финляндия

Грузия

Армения

Польша

Германия

Россия

Санкт-Петербург

Москва

Нижний Новгород

Екатеринбург

Пермь

Новокузнецк

Псков

Ульяновск

Ярославль

Казань

Новосибирск

Вологда

Краснодар

Мурманск

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