«Путин, твое место в аду» 17.02.2024, 9:49

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В России и по всему продолжаются акции в память о Навальном.

В России и за рубежом 16 февраля начались и до сих пор продолжаются акции в память о политике Алексее Навальном, который, согласно сообщению ФСИН, умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает «Медуза».

Россияне в основном несут цветы к памятникам жертвам политических репрессий. В некоторых городах у памятников дежурит полиция: в Ульяновске люди в штатском начали убирать возложенные цветы и фотографировать участников акции, в Новосибирске полицейские оцепили памятник, заявив о «минировании». В Москве у «Стены скорби» на проспекте Сахарова задержали активистку, которая вышла в одиночный пикет. За рубежом люди выходят к зданиям российских посольств с плакатами и цветами.

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