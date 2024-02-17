Стало известно, сколько белорусы тратят на походы по магазинам за один день 2 17.02.2024, 10:44

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Это больше, чем в прошлом году

В среднем каждый белорус тратил по 21,6 руб. в день в январе. О таком розничном товарообороте в расчете на душу населения отчитался Белстат. Для сравнения: в январе 2023 года сумма равнялась 18,6 рубля, пишет onliner.by.

Суммарный розничный товарооборот в прошедшем месяце составил 6,2 млрд рублей. Или 109,9% в сопоставимых ценах к уровню января 2023 г. Товарооборот в оптовых продажах — 13,1 млрд рублей (110,1%).

Что касается организаций общественного питания, то там в январе продали товаров на 430,9 млн рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к уровню января 2023 г.