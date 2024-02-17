В Челябинске неизвестный в штатском разгромил мемориал в память об Алексее Навальном 2 17.02.2024, 12:47

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Видеофакт.

У памятника жертвам политическим репрессиям в российском Челябинске неизвестный мужчина снимал на видео пришедших почтить память об Алексее Навальном, а также разрушил мемориал в память о политике.

Об этом сообщает RusNews.

«Че снимаешь? Ты за Навального топишь? А че ты за него топишь? На что ты имеешь право?», — заявил неизвестный мужчина.

Полиция не только не препятствовала погрому мемориала, но и задерживала тех, кто пришел возложить цветы.

По версии сотрудников полиции, желающие почтить память Алексея Навального устроили драку. Однако очевидцы не заметили никакой драки у мемориала.