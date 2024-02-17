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Кира Ярмыш: Алексей Навальный убит. Его убил Путин

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  • 17.02.2024, 13:53
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Кира Ярмыш: Алексей Навальный убит. Его убил Путин

Команда Навального подтвердила смерть политика.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила его смерть.

«Алексей Навальный убит. Его убил Путин. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея. Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним «исследования». Мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано его семье немедленно», — сообщила Ярмыш.

Утром 17 февраля адвокат Алексея Навального и мать политика Людмила Навальная посетили колонию в Харпе в ЯНАО, где находился Навальный.

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