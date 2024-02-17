CNN узнало детали разработки Россией ядерного космического оружия 9 17.02.2024, 14:13

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К чему это может привести на орбите Земли?

Российская Федерация пытается разработать ядерное космическое оружие, которое благодаря энергетической волне при взрыве будет способно вывести из строя огромное количество коммерческих и правительственных спутников.

Об этом сообщает CNN.

Как объясняет издание, уничтожение спутников повлияет на:

мобильную связь;

оплату счетов;

работу Интернета.

Глава Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер вызвал резонанс во время своего выступления с заявлением о том, что его комитет «имеет информацию о серьезной угрозе национальной безопасности». Уже в пятницу глава Белого дома Джо Байден подтвердил, что Тернер имел в виду новое российское ядерное противоспутниковое оружие, но официальные лица настойчиво отказывались обсуждать этот вопрос из-за строго засекреченного характера разведывательных данных.

Как подчеркнули представители администрации Байдена, оружие все еще находится на стадии разработки и не выведено на орбиту. В то же время его применение пересечет опасный рубикон в истории ядерного оружия и может вызвать чрезвычайные нарушения в повседневной жизни.

«Этот вид нового оружия, известный военным космическим экспертам как ядерный ЭМИ, создаст импульс электромагнитной энергии и поток высокозаряженных частиц, которые прорвутся сквозь космос и выведут из строя другие спутники, вращающиеся вокруг Земли», - пишет CNN.

Ядерной угрозы нет

Байден отметил, что никакой ядерной угрозы в мире нет. Все, что делает Россия связано с космосом и может нанести вред только спутникам.

Министерство обороны и разведывательное сообщество годами отслеживали усилия России по разработке широкого спектра противоспутниковых вооружений, в том числе и ЭМИ.

Как пояснил один из представителей оборонного ведомства, в последние месяцы появился поток разведывательных сообщений, связанных именно с усилиями России по разработке ядерного противоспутникового потенциала.

Недавно страна-террорист достигла прогресса в разработке ядерного электромагнитного импульса - родственной, но гораздо более тревожной технологии.

Корни уходят к концу Холодной войны

Как пояснил еще один американский чиновник, разработка космического ядерного оружия не является новой концепцией и уходит корнями в конец холодной войны. В то же время опасения связаны с тем, что оружие может вывести из строя значительную часть определенных орбит, создав минное поле из выведенных из строя спутников, что «окажется опасным для любых новых, которые мы можем попытаться запустить для замены или ремонта существующих».

Сейчас вопрос заключается в том, способно ли ядерное оружие повлиять на спутники GPS и ядерные спутники управления и контроля, которые работают на более высокой орбите, чем огромное созвездие коммерческих и правительственных спутников, проносящихся на низкой околоземной орбите. По словам бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона, все будет зависеть от того, насколько близко они находятся к ЭМИ, насколько они старые и насколько сильным будет взрыв.

«Оружие последней надежды»

По мнению экспертов, космическое ядерное оружие может иметь потенциал для уничтожения мегасозвездий малых спутников, таких как Starlink компании SpaceX, который успешно используется Украиной в войне с Россией.

Это почти наверняка будет «оружием последней надежды» для России, поскольку это также нанесет ущерб любым российским спутникам, также находящимся в этом районе.

«Также остается непонятным, насколько хорошо развита эта технология. За последние годы Россия имела ряд публичных скандалов, связанных с ее ядерными технологиями. В 2019 году семеро россиян погибли в ядерной аварии, которая произошла, когда Москва пыталась поднять крылатую ракету с ядерным двигателем, упавшую в Белое море во время неудачного испытания», - рассказывает CNN.

По словам представителей администрации Байдена, запуск Россией ядерного космического оружия станет первым в истории нарушением Договора о космосе 1967 года, который запрещает размещение оружия массового уничтожения в космическом пространстве.

«Это было бы нарушением Договора по космосу, который подписали более 130 стран, в том числе и Россия», - заявил Кирби.