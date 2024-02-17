ВСУ сбили на востоке Украины сразу три российских самолета 16 17.02.2024, 14:27

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Уничтожены два Су-34 и один истребитель Су-35.

Утром 17 февраля подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесли серьезные потери вражеской авиации. Украинские воины на востоке страны уничтожили сразу три вражеских самолета.

Отлетали свое два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

«Утром 17 февраля 2024 года на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35! Нас ничто не остановит! Спасибо, воины! Вместе – к победе», – написал командующий Воздушными силами.