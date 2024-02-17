закрыть
17 февраля 2024, суббота, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ сбили на востоке Украины сразу три российских самолета

16
  • 17.02.2024, 14:27
  • 9,076
ВСУ сбили на востоке Украины сразу три российских самолета

Уничтожены два Су-34 и один истребитель Су-35.

Утром 17 февраля подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесли серьезные потери вражеской авиации. Украинские воины на востоке страны уничтожили сразу три вражеских самолета.

Отлетали свое два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

«Утром 17 февраля 2024 года на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35! Нас ничто не остановит! Спасибо, воины! Вместе – к победе», – написал командующий Воздушными силами.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко