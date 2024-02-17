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СМИ: Навального медленно отравляли в колонии с августа, чтобы вызвать смерть

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  • 17.02.2024, 14:43
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СМИ: Навального медленно отравляли в колонии с августа, чтобы вызвать смерть

Глава СК России Бастрыкин получил санкцию Путина на убийство политика.

Российского оппозиционного политика Алексея Навального медленно отравляли в заключении с августа, чтобы вызвать смерть. Об этом сообщили источники «Соты» в Следственном комитете РФ и окружении Навального.

По словам двух высокопоставленных источников в СК, подтверждающих сообщения друг друга, основным «лоббистом» убийства Навального являлся глава СК Александр Бастрыкин, питавший личную неприязнь к политику еще со времен его расследования Навального о нем от 2012 года. В дальнейшем Бастрыкин не раз подтверждал свое отношение к Навальному стихами, которые под псевдонимом публиковал в интернете.

После ареста Навального, утверждают источники, Бастрыкин добивался санкции Путина на убийство Навального в колонии, в итоге заручившись поддержкой главы ФСИН Аркадия Гостева. Последний, по данным источников, согласился с Бастрыкиным, в частности, из-за многочисленных публикаций постов Навального во время его заключения. Параллельно по этой же причине было возбуждено уголовное дело против адвокатов Навального.

В итоге в августе 2023 года Владимир Путин дал разрешение на медленное отравление Алексея Навального в качестве «подарка» на 70-летие Бастрыкина. Согласно первоначальному плану, предполагалось, что политик умрет от проблем сердечно-сосудистой системы до конца 2023 года, однако смерть наступила лишь 16 февраля.

Как утверждает источник «Соты» в окружении скончавшегося политика, он из колонии передавал сообщения о том, что, по его мнению, получает некий яд.

По мнению биохимика, с которым поговорила «Сота», если информация о тромбе, от которого скончался Навальным, верна, речь могла идти о любом веществе-коагулянте, которое в условиях недостатка воды в колонии и пыточного режима содержания неизбежно вело к загущению крови и, как следствию, смерти.

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