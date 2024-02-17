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Тело Навального исчезло из морга Салехарда

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  • 17.02.2024, 14:51
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Тело Навального исчезло из морга Салехарда

Туда приехали адвокат и мать убитого оппозиционного политика.

В морге Салехарда заявили, что тела убитого в колонии лидера российской оппозиции Алексея Навального у них нет.

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Адвокат и мать Алексея приехали в салехардский морг. Он закрыт, несмотря на уверения колонии, будто он работает и тело Навального находится там. Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет», — рассказала Кира Ярмыш.

«Колония обманула. Сказали тело в морге Салехарда. Там говорят, что тела нет», — написал директор ФБК Иван Жданов.

Тела Алексея Навального нет и в бюро судебно-медицинской экспертизы в Салехарде

Об этом пишет Astra.

Журналисты дозвонились до бюро СМЭ региона. Там ответили, что «никаких тел из колоний они не принимали».

Накануне источники «Новой-Европа» во ФСИН рассказали, что решался вопрос, где будет проходить вскрытие тела Навального — в ЯНАО или Москве. Один из собеседников издания заявил, что проведение вскрытия в Харпе или Салехарде может продемонстрировать, что ФСИНу есть что скрывать.

«Если сотрудники службы к смерти Навального не причастны, то им выгоднее, чтобы провели все возможные экспертизы. И тогда вполне возможно, что тело доставят в Москву», — сказал он.

В случае, если ФСИН нужно будет «замести следы», то тело, скорей всего, повезут в Салехард, где есть крематорий, считает источник. «Там проведут вскрытие и тут же тело уничтожат».

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