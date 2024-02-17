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«Они пытаются скрыть следы, поэтому прячут тело Навального»

  • 17.02.2024, 15:34
«Они пытаются скрыть следы, поэтому прячут тело Навального»

Команда убитого политика прокомментировала ситуацию с исчезновением тела.

Соратники убитого российского оппозиционного политика Алексея Навального считают, что в ЯНАО пытаются скрыть следы и прячут тело Навального.

«Они пытаются явно скрыть следы, поэтому прячут тело Навального», — заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в эфире «Дождя».

Она отметила, что официальную причину смерти Навального до сих пор не назвали, поэтому версия пропагандистов о том, что у Навального оторвался тромб, подтвердить нечем.

Вот что еще рассказала Ярмыш:

«Мы явно понимаем, что колония врет, это очевидно прямо сейчас. Нет никакого сомнения, что убийство было спланировано. Пока у нас нет никаких данных, кроме официального подтверждения смерти от колонии. Сейчас мы требуем выдать тело Навального его семье и призываем всех требовать вместе с нами. Это главное что может сделать.

Мы все видели в четверг запись Алексея из суда. Он улыбался и шутил, и это лишний раз указывает, что его смерть не могла произойти по естественным причинам».

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