Космический провал Путина 2 17.02.2024, 16:22

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Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Попытка Кремля создать ядерное оружие в космосе - это выброшенные на ветер деньги.

История с российской угрозой размещения на орбите ядерного оружия для вывода из строя спутников - какая-то откровенная туфта. Такое мнение высказал в своем блоге российский аналитик Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

У ядерного оружия, как известно, есть несколько поражающих факторов, однако главный из них - ударная волна, на которую приходится от половины до двух третей всей выделяемой энергии ядерного взрыва. В космосе по причине отсутствия воздуха ее просто нет. Остаются излучение и электромагнитный импульс, однако для того, чтобы выводить из строя спутники, потребуется огромное количество ядерных зарядов на орбите, чтобы заметно проредить имеющиеся спутниковые группировки. Какой-то очень конкретный спутник сбивать таким образом имеет смысл, но бороться «вообще» - чудовищно неэффективно и расточительно.

Концепция «звездных войн», которую обсуждали еще при Рейгане, была свернута как раз по причине ее нереальности, причем нужно учитывать контекст - тогда космическая гонка была в самом разгаре, и космос действительно рассматривался как будущее поле боя.

Сегодня гонки нет, а возможности России на этом пространстве крайне ограничены. Плюс пресловутая деградация, когда Роскосмос по производительности труда отстает от корпорации Илона Маска почти на два порядка - тут особо не повоюешь. Маск конвейерным способом выводит на орбиту тысячи спутников, когда для Роскосмоса единичный запуск - это уже повод пить шампанское.