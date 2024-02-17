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Стали известны детали уничтожения трех российских Су на востоке Украины

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  • 17.02.2024, 16:43
  • 7,528
Стали известны детали уничтожения трех российских Су на востоке Украины
фото vitalykuzmin.net

Их раскрыл командующий Воздушными силами Украины.

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук раскрыл детали уничтожения трех бортов российских Су.

Пока в РФ уверяют, что «потерь нет», Олещук напомнил, что уничтожено Су-35С - одноместный самолет и два Су-34 – двухместные.

«По радиоперехвату, одного пилота нашли, других – «ищут»! Что-то здесь не сходится, не так ли? Есть такая международная спутниковая поисково-спасательная система – Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При авариях, она оповещает о местонахождении персональных радиобуев пилотов. Как видим, система рабочая! На фото – сработало аж четыре Cospas-Sarsat (точки на карте)», - отметил Олещук.

Командующий ПС посоветовал россиянам искать «братьев» в районах, обозначенных на карте. «Не благодарите», - иронично добавил Олещук.

Ранее командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что утром сегодня, 17 февраля, украинские защитники сбили сразу три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. Олещук добавил, что хорошие новости пришли с восточного направления фронта.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что украинские воины сбили российские самолеты во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям украинских войск.

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